80-Jähriger bei Crash mit Sattelschlepper tödlich verletzt

Meppen (dpa/lni) - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Sattelschlepper ist in Meppen (Kreis Emsland) ein 80 Jahre alter Beifahrer eines Autos tödlich verletzt worden. Die 49 Jahre alte Fahrerin und eine weitere Mitfahrerin erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Rentner und die Fahrerin wurden zunächst bei dem Unfall am Montag im Auto eingeklemmt und mussten befreit werden. Der 80-Jährige erlag kurze Zeit später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Das Auto war aus noch ungeklärter Ursache im Stadtteil Apeldorn auf die Gegenfahrbahn geraten und in den Laster gekracht.