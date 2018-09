Verkehr - Meiningen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Meiningen (dpa/th) - Eine Schnellzug-Dampflok mit dem Spitznamen "Das röhrende Monster" gehört zu den Glanzlichtern der 24. Dampfloktage, die am Samstag (09.00 Uhr) in Meinigen beginnen. Die Lok ist als einziges betriebsfähiges Exemplar ihrer Baureihe erhalten geblieben, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Sie erwartet am Samstag und Sonntag weit mehr als 10 000 Besucher. Allein rund 3000 Dampflokfans sollen den Angaben zufolge am Samstag in Sonderzügen aus ganz Deutschland nach Meiningen anreisen. Das Dampflokwerk in Südthüringen ist laut Bahn das letzte größere Instandsetzungswerk für Dampflokomotiven in Westeuropa.