Behinderungen möglich: Bauarbeiten auf Autobahnen 71 und 4

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Wegen Bauarbeiten kann es ab der kommenden Woche zunächst auf der Autobahn 71 und vom 10. September auch auf der A4 zu Behinderungen kommen. Ab dem 6. September werden auf der A71 zwischen Ilmenau-West und Ilmenau-Ost Hitzeschäden repariert, wie das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr am Freitag mitteilte. Der Verkehr wird dann voraussichtlich bis zum 13. September auf einem Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt. Vor allem im morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr kann es dann zu Behinderungen kommen.

Auf der A4 muss den Angaben zufolge zwischen Apolda und Weimar in Richtung Frankfurt die Fahrbahndecke erneuert werden. Ab dem 10. September wird dann der Verkehr über die Gegenfahrbahn an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Oktober beendet sein. Die Auf- und Abfahrten Apolda und Weimar sind von den Arbeiten nicht betroffen. Zu Spitzenzeiten kann es in dem Bereich jedoch ebenfalls zu Beeinträchtigungen kommen.