Marktheidenfeld (dpa/lby) - Eine Radfahrerin ist nach einem Unfall mit einem Lastwagen in Unterfranken gestorben. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Montag mitteilte, bog ein 50-jähriger Lkw-Fahrer am Mittag in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) vom Nordring aus nach rechts ab. Dabei stieß er mit der 53-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. Die Frau starb noch am Unfallort. Der genaue Unfallhergang und die Ursache waren nach Polizeiangaben zunächst unklar.