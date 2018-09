Gleis unterspült: Stadtbahnverkehr in Mannheim unterbrochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa) - Der Stadtbahnverkehr in Mannheim ist von Freitagmorgen an unterbrochen. Grund ist ein unterspültes Gleis in der Hessischen Straße, wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH mitteilte. Die Linien 4 und 4A sind demnach voraussichtlich bis Montagabend zwischen den Haltestellen Hessische Straße und Käfertaler Wald/Waldfriedhof unterbrochen. Abhilfe schaffen soll ein Pendelverkehr zwischen den Haltestellen Universitätsklinikum und Hessische Straße. Für Fahrgäste im Bereich Hermann-Gutzmann-Schule, Erlöserkirche und Waldstraße werden Pendelbusse eingesetzt. Kunden sollten sich auf Verspätungen einstellen.