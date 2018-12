Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Mannheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in Mannheim sind drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, hatte ein Autofahrer am Donnerstag mit überhöhter Geschwindigkeit einen Lastwagen überholt und beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto kam daraufhin von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Die drei männlichen Insassen wurden mit leichten bis schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei konnte vor Ort noch nicht geklärt werden, wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer saß. Den zwei möglichen Fahrern, 25 und 32 Jahre alt, wurde je eine Blutprobe entnommen. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.