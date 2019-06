Mann prallt mit Fahrrad gegen Leitplanke und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Ein 61 Jahre alter Fahrradfahrer ist auf einer Kreisstraße in Nordhessen gegen die Leitplanke geprallt und tödlich verletzt worden. Er sei nach Zeugenangaben in einer abfallenden Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Obwohl die Zeugen sofort Erste Hilfe leisteten und danach Rettungskräfte eine Reanimation versuchten, starb der 61-jährige noch an der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich am Freitag zwischen den Ortschaften Binsförth und Beiseförth im Schwalm-Eder-Kreis. Warum der Radfahrer von der Straße abkam, war noch unklar.