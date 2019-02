Wünsche zur Mobilität: Rheinland-Pfälzer werden befragt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Mit einer Online-Befragung startet das Verkehrsministerium eine Initiative, um die konkreten Wünsche und Bedürfnisse der Rad-, Auto- und Bahnfahrer in Rheinland-Pfalz zu ermitteln. Dieser Beteiligungsprozess zu einem "Mobilitätskonsens 2021" soll auch sechs Diskussionsforen umfassen, in denen Verkehrsexperten mit Vertretern von Kommunen, Verbänden und gesellschaftlichen Gruppen zusammenkommen, diskutieren und Ideen entwickeln. Das erste regionale Forum ist für den 18. März in Mainz geplant. Neben einem Jugendforum soll es weitere regionale Veranstaltungen in Koblenz, Trier, Kaiserslautern und Frankenthal geben.

Der "Mobilitätskonsens" ist im Koalitionsvertrag verankert - dort wird als Zielmarke für Ergebnisse 2018 genannt. Die verkehrspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Gabi Wieland, kritisierte, dass der Start nun "reichlich spät" komme.

"Die Online-Befragung soll uns Hinweise darauf geben, wie die Mobilität der Zukunft für Rheinland-Pfalz gestaltet werden sollte", erklärte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und äußerte die Hoffnung auf eine rege Beteiligung. Das Ministerium will demnächst auch eine Neufassung des Nahverkehrsgesetzes vorlegen, das nach Angaben einer Sprecherin "eine integrierte Mobilität mit gut aufeinander abgestimmten Verkehrsträgern in ganz Rheinland-Pfalz" ermöglichen und die Chancen der Digitalisierung in den Blick nimmt. Der Mobilitätskonsens geht thematisch darüber hinaus und schließt den gesamten Verkehr ein, vom Fußgänger über den Radfahrer bis hin zum Autofahrer, auch mit Car Sharing sowie Busse und Bahnen.