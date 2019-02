Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Bei Verkehrsunfällen sind in Rheinland-Pfalz 2018 etwas weniger Menschen getötet worden als im Vorjahr. Es hat auch etwas seltener gekracht. Unter anderem habe der flächendeckende Einsatz der Geschwindigkeitsüberwachung Wirkung gezeigt, heißt es in einer Mitteilung des Innenministeriums in Mainz. Innenminister Roger Lewentz (SPD) stellt die Verkehrsunfallbilanz heute vor. Erstmals werden dabei auch Unfälle mit Pedelecs und E-Bikes thematisiert.