Straße in Mainz nach Unfall mit Güterzug gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs)- Nach einem Unfall mit einem Güterzug ist eine Straße zwischen mehreren Firmengeländen in Mainz vorübergehend für den Verkehr gesperrt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Güterzug am Montagnachmittag die Leitung der Straßenbahn in der Hattenbergstraße abgerissen. Nach ersten Ermittlungen war der Stromabnehmer des Zuges nicht eingefahren gewesen. Ob das an einem technischen Defekt oder an menschlichem Versagen gelegen habe, sei noch nicht sicher, sagte ein Sprecher. Der Strom der Oberleitung wurde abgeschaltet. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Seit den Abendstunden des Montag ist die Straße zwar für den Autoverkehr wieder freigegeben, Straßenbahnen fahren nach Angaben der Mainzer Verkehrsgesellschaft jedoch noch nicht zwischen Hauptbahnhof und Gonsenheim/Elbestraße. Es sind Ersatzbusse im Einsatz. Auf ihrer Homepage kündigt die Verkehrsgesellschaft an, dass die Reparaturarbeiten bis Dienstagabend andauern könnten.