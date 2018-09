Polizeikontrollen gegen Ablenkung durch Handy am Steuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger müssen sich an diesem Donnerstag auf verstärkte Verkehrskontrollen einstellen. Im Rahmen einer bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion wird zwischen 6 und 20 Uhr an mehr als 100 Stellen in Rheinland-Pfalz kontrolliert, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Dabei werden nicht nur Autofahrer in den Blick genommen. "Wir werden auch Fußgänger und Fahrradfahrer mit Handy am Ohr auf die Gefahren hinweisen", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Nach Angaben der Polizei Mainz führt die Nutzung eines Smartphones 164-mal häufiger zu einem Unfall.

Viele Aktionen im Land machen auf das Thema Verkehrssicherheit aufmerksam. In der Trier-Galerie wird eine Mediensäule stehen, auf der Besucher eine Nachricht schreiben können. "Die Säule zeigt dann an, wie lange man für das Schreiben der Nachricht braucht und wie viel Meter man in der Zeit blind mit dem Auto gefahren wäre", sagte ein Polizeisprecher. In Mainz wird es eine "Straße der Ablenkung" geben, auf der Besucher in einem Fahrsimulator die Auswirkungen der Handy-Nutzung erfahren können.

Die Aktion "sicher.mobil.leben" ist Teil der europaweiten Kontrollwoche "Focus on the road" des europäischen Netzwerks der Verkehrspolizeien TISPOL und löst den "Blitzermarathon" ab.

Das Polizeipräsidium Mainz kontrolliert nach eigenen Angaben zwischen 10 und 16 auf der Autobahn 61 in Höhe der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West. Das Polizeipräsidium Trier will zwischen 6 und 20 Uhr an etwa 30 Stellen Verkehrskontrollen durchführen. Auch die Polizeipräsidien Koblenz und Westpfalz wollen verstärkt kontrollieren.