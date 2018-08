Landesregierung: Kreisstraßen in Rheinland-Pfalz sicher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die rund 7000 Kilometer Kreisstraßen in Rheinland-Pfalz sind nach Ansicht der Landesregierung grundsätzlich in einem sicheren Zustand. Das teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch auf Anfrage in Mainz mit. Eine Bewertung des Landesbetriebs Mobilität hatte ergeben, dass der Zustand von mehr als einem Drittel des Kreisstraßennetzes schlecht ist und Verbesserungen geprüft werden müssen. Das Ministerium verwies darauf, dass die Zuständigkeit für die Sanierung bei Kreisen oder kreisfreien Städten liegt. Das Land hat die Förderung für Kreisstraßen erhöht: 2017 gingen rund 26 Millionen Euro an die 24 Kreise, in diesem Jahr rund 34 Millionen.