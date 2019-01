Immer mehr Ladesäulen für Elektroautos in Rheinland-Pfalz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Zahl der Ladesäulen für Elektroautos in Rheinland-Pfalz hat in den vergangenen sechs Monaten zugenommen. Landesweit gab es zum Ende des Jahres 2018 insgesamt 628 Ladepunkte, wie der Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz (LDEW) am Montag mitteilte. Das sei ein Zuwachs von 23 Prozent im Vergleich zum vorangegangen Halbjahr. Im bundesweiten Vergleich liege Rheinland-Pfalz auf dem achten Platz. Spitzenreiter ist Bayern mit 3618 Ladepunkten.

Bei der Dichte des Ladepunktnetzes belege Rheinland-Pfalz mit 154 Ladesäulen pro eine Million Einwohner den neunten Rang. Bezogen auf die Fläche stehe Rheinland-Pfalz mit 32 Ladesäulen pro 1000 Quadratkilometer auf Platz sechs der Flächenländer. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) wertet jeweils zur Jahresmitte und zum Jahresende alle im Ladesäulenregister erfassten öffentlichen und teilöffentlichen Ladepunkte (beispielsweise Ladesäulen in Hotels, die nur für Gäste zugänglich sind) aus.