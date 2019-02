Angebot für Fahrrad-Mietsysteme noch ausbaufähig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Trotz der breiten Debatte über eine Verkehrswende gibt es in rheinland-pfälzischen Städten bislang eher wenige Fahrrad-Mietsysteme. Erfolgreich sei die Landeshauptstadt Mainz, befindet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) im Land. Nach Angaben der Mainzer Verkehrsbetriebe wurden über das dort kommunal betriebene System namens "MVGmeinRad" im vergangenen Jahr über 400 000 Mal die bereitgestellten gelben Räder genutzt.

Andere Kommunen sind deutlich zurückhaltender. In Trier etwa wurde ein solches Projekt "aufgrund der hohen Kosten nicht weiter verfolgt", wie die Stadt mitteilte. Im Süden hat sich der private Anbieter Nextbike an 17 Standorten im Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN), der auch Teile von Rheinland-Pfalz umfasst, etabliert - unter anderem in Ludwigshafen und Kaiserslautern. Die Geschäftsführerin des ADFC in Rheinland-Pfalz, Sara Tsudome, betonte, Kurzzeit-Mieträder böten einen Anreiz, auch mal auf das Auto zu verzichten.