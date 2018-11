Zweite Elsterflutbrücke der B 91 wird bis 2020 gebaut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg/Halle (dpa/sa) - Kurz nach der Fertigstellung der neuen Elsterflutbrücke der B 91 Richtung Merseburg soll am Montag der Bau des neuen Brückenteils in Richtung Halle beginnen. Bis etwa zum Frühjahr 2020 müssten Autofahrer in dem Bereich mit Einschränkungen rechnen, teilte das Verkehrsministerium am Samstag in Magdeburg mit. Gut fünf Millionen Euro würden in den Neubau investiert. Die Sanierung der alten Brücke von 1936 sei nicht wirtschaftlich, hieß es. Am 30. Oktober war das Brückenteil in Fahrtrichtung Merseburg nach mehr als einem Jahr Bauzeit freigegeben worden. Auch hier waren fast fünf Millionen Euro geflossen. Die Brücke über die Weiße Elster sei knapp einhundert Meter lang. Entlang der B 91 zwischen Halle und Schkopau werden seit 2010 verschiedene Brückenbauwerke erneuert.