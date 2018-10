Straßenmeistereien stehen für Winterdienst bereit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Autobahn- und Straßenmeistereien sind auf den Winter vorbereitet. Mehr als 320 Räum- und Streufahrzeuge warteten auf ihren Einsatz, teilte Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) in Magdeburg mit. Rund 28 000 Tonnen Streusalz und knapp 1800 Tonnen Sole lagerten in den Hallen und Silos der Meistereien. In den kommenden Wochen würden auf einer Länge von knapp 150 Kilometern Schneezäune errichtet. "Wenn es darauf ankommt, stehen rund 770 Mitarbeiter bereit", erklärte Webel. Er forderte die Autofahrer auf, ihre Fahrzeuge wintertauglich auszurüsten und ihr Fahrverhalten der jeweiligen Situation anzupassen.