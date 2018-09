Mehr als 10 000 Handysünder bei Kontrollen ertappt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa) - Beim ersten deutschlandweiten Aktionstag gegen Ablenkung im Straßenverkehr hat die Polizei mehr als 10 000 Handysünder ertappt. Insgesamt wurden am Donnerstag etwa 137 000 Fahrzeuge kontrolliert, wie Sachsen-Anhalts Innenministerium am Freitag in einer Bilanz auf seiner Homepage bekanntgab. Bundesweit waren gut 11 000 Polizisten im Einsatz.

Sachsen-Anhalt hat derzeit den Vorsitz der Innenministerkonferenz und war deshalb für die Organisation des Aktionstags "Sicher. Mobil. Leben." verantwortlich. Dieser sollte Menschen für die Gefahren durch Ablenkung im Straßenverkehr sensibilisieren.

Neben den Kontrollen wurden den Angaben zufolge mehr als 33 000 Menschen bei Gesprächen und Aktionen erreicht. Dazu gehörten etwa ein Überschlagssimulator in Magdeburg, ein Kettcar-Parcours in Göttingen oder ein bunter Blindflug-Teppich in Wuppertal. Der 14 Meter lange Teppich markierte den Weg, den ein Auto bei Tempo 50 pro Sekunde zurücklegt - etwa wenn der Fahrer auf sein Handy schaut statt auf die Straße.