Großveranstaltungen: Polizei warnt vor Staus in Magdeburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Autofahrer müssen in Magdeburg am Sonntag mit Staus und Verkehrsbehinderungen rechnen. Grund dafür sind neben dem Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen den VfL Bochum mehrere weitere Großveranstaltungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auch kurzzeitige Straßensperrungen seien möglich. Zu den Veranstaltungen gehören die Schau der Rassegeflügelzüchter in den Messehallen, das Weihnachtsschauturnen in der GETEC-Arena und ein Weihnachtskonzert in der Johanniskirche. Wegen des verkaufsoffenen Sonntags und des Weihnachtsmarktes dürfte zusätzlicher Andrang in der Innenstadt herrschen. Die Polizei empfiehlt eine rechtzeitige Anreise sowie öffentliche Verkehrmittel zu nutzen.