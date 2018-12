Fahrplanwechsel bringt Änderungen für Bahnreisende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Bahnfahrer und Pendler müssen sich mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag auf zahlreiche Änderungen einstellen. Zusätzliche Verbindungen gibt es vor allem im Süden Sachsen-Anhalts, wie die Nahverkehrsgesellschaft des Landes (Nasa) mitteilte. So fahren auf der beliebten Pendlerstrecke Leipzig-Halle jede Stunde vier statt bisher drei S-Bahnen pro Richtung. Völlig neu ist der Saale-Express, der künftig Halle und Jena über Naumburg in einer Stunde Fahrzeit verbindet, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Auf der Schnellfahrstrecke München-Berlin halten zudem zwei zusätzliche Sprinterzüge in Halle. Damit gibt es fünf statt wie bisher drei besonders schnelle Verbindungen auf der ICE-Trasse.

Über das ganze Land verteilt tragen zudem Züge auf vielen Strecken künftig das Logo des Bahnbetreibers Abellio. Das Unternehmen übernimmt das sogenannte Dieselnetz mit insgesamt 16 Linien.