Bundesweite Kontrollen zu Ablenkung im Straßenverkehr

Magdeburg (dpa/sa) - Wer sich heute mit einem Handy in der Hand oder Kopfhörern im Ohr im Straßenverkehr bewegt, riskiert, von der Polizei angehalten zu werden. Rund 11 000 Polizisten sind bei knapp 3200 Kontrollen und Aktionen im Bundesgebiet im Einsatz, um auf die Gefahren von Ablenkung aufmerksam zu machen, wie das Innenministerium in Sachsen-Anhalt mitteilte. Das Land hat derzeit den Vorsitz der Innenministerkonferenz und ist für die Organisation der Aktion zuständig. Die Aufmerksamkeit der Beamten ruht sowohl auf Fußgängern als auch Rad-, Motorrad-, Auto- und Lkw-Fahrern. Allein in Niedersachsen soll an gut 300 Orten kontrolliert werden.

Neben reinen Kontrollen sind auch zahlreiche Aktionen mit Fahr- und Überschlagssimulatoren, Ablenkungsparcours und Infoständen geplant, hieß es. Damit sollen die Menschen auf unterschätzte Gefahren durch Ablenkung aufmerksam gemacht werden. Dafür ließen die Innenminister erstmals den bundesweiten Aktionstag "Sicher. Mobil. Leben" organisieren. Er soll künftig jährlich stattfinden.