Blitzer-Aktionstag gegen Raser in Sachsen-Anhalt gestartet

Magdeburg (dpa/sa) - Autofahrer müssen an diesem Mittwoch besonders darauf achten, nicht zu schnell zu fahren: Sachsen-Anhalt beteiligt sich am europaweiten "Speed-Marathon". Die Geschwindigkeitskontrollen haben begonnen, wie ein Polizeisprecher in Halle am Mittwochmorgen sagte. An mehr als 200 Stellen im Land müssen laut Innenministerium Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer damit rechnen, geblitzt zu werden. Auch Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) wollte am Vormittag (10.00 Uhr) die Kontrollarbeit der Polizei an einer Messstelle in Magdeburg begleiten.

Im vorigen Jahr kamen wieder mehr Menschen auf den Straßen im Land ums Leben. Ein Großteil der 140 Verkehrstoten starb nach Angaben des Innenministeriums bei Unfällen, die durch Raser verursacht worden waren.

Den sogenannten Speed-Marathon gibt es seit mehreren Jahren. In Sachsen-Anhalt gibt es die gesamte Woche über mehr Geschwindigkeitskontrollen. An diesem Mittwoch ist der Schwerpunkttag. Im Rahmen einer europaweit vom European Traffic Police Network (Tispol) koordinierten Aktion finden zeitgleich auch in anderen Bundesländern Geschwindigkeitskontrollen statt.