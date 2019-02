Baustellen-Saison auf Autobahnen beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Das milde Wetter bietet gute Bedingungen für den Start der Baustellen-Saison auf den Autobahnen. Deutlich früher als in den Vorjahren beginnen die Sanierungsarbeiten, wie das Verkehrsministerium am Donnerstag in Magdeburg mitteilte. Los geht es etwa auf der A9 bei Dessau-Roßlau, wo schon die ersten Vorkehrungen für eine sichere Verkehrsführung während der Bauzeit getroffen würden. "Insgesamt werden in diesem Jahr mehr als 98 Millionen Euro in eine Vielzahl größerer Maßnahmen investiert", kündigte der Präsident der Landesstraßenbaubehörde, Uwe Langkammer, an.