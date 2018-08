Mann fällt mitten auf der Autobahn aus dem Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisleben (dpa/sa) - Ein Mann ist auf der Autobahn 38 nahe Eisleben bei voller Fahrt aus dem Auto gefallen und hat sich schwer verletzt. Der 19-Jährige hielt sich bei dem Unglück am Dienstag noch kurz am Wagen fest und wurde mehrere Meter mitgeschleift, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Schließlich ließ er los und blieb auf der linken Spur verletzt liegen. Der Mann erlitt überwiegend Schürfwunden. Retter brachten ihn in ein Krankenhaus. Vermutlich habe der 19-Jährige auf der Rückbank schlafend an einer nicht richtig geschlossenen Tür gelehnt und war nicht angeschnallt, hieß es.