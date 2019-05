Kein Testbetrieb für E-Laster auf Autobahn 1 vor September

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Der Testbetrieb des E-Highways auf der Autobahn 1 bei Lübeck lässt weiter auf sich warten. Die Bauarbeiten zwischen Reinfeld und Lübeck sind zwar so gut wie abgeschlossen, aber die Auslieferung der erforderlichen Lastwagen verzögert sich. Der erste von fünf Lastwagen mit speziellen Stromabnehmern werde wohl erst Ende September geliefert, sagte der Geschäftsführer der Spedition Bode, Kai-Jörg Bode.

Die Strecke ist eine von insgesamt drei Teststrecken in Deutschland, auf denen Lastwagen mit Hybridmotoren über Oberleitungen mit Elektrizität angetrieben werden. Die erste Strecke in Hessen ist am vergangenen Dienstag freigegeben worden. Der Bund der Steuerzahler Schleswig-Holstein kritisiert das Projekt als Fehlinvestition. Der Bund sollte die 14 Millionen Euro für die Teststrecke besser in das Schienennetz der Bahn stecken.