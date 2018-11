Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lubmin (dpa/mv) - Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden. Ein 80 Jahre alter Autofahrer habe dem jungen Mann am Sonntagnachmittag beim Abbiegen die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei es zu einem Zusammenstoß gekommen. Der 18-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen an den Beinen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.