Nach Verkehrsunfall: Zugverkehr zeitweise gesperrt

Lörrach (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos ist ein Auto auf eine Zugstrecke bei Lörrach geschoben worden, der Zugverkehr musste zeitweise gesperrt werden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, missachtete eine 81-Jährige am Montag in der Innenstadt die Vorfahrt eines 63-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 63-jährige Autofahrer auf die Gleisanlagen geschoben und kam dort zum Stehen, er wurde dabei leicht verletzt. Der Zugverkehr zwischen Lörrach-Hauptbahnhof und Lörrach-Stetten war über eine Stunde lang gesperrt.