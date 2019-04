Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lissendorf (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen Lissendorf und Oberbettingen (Landkreis Vulkaneifel) sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein Mann am Donnerstagabend beim Überholen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto schleuderte in den Straßengraben, überschlug sich mehrfach und blieb an einem Telefonmast liegen. Der Fahrer sowie sein Beifahrer kamen ins Krankenhaus. Weitere Details zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.