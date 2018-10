Bau von A20-Behelfsbrücke bei Tribsees beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Langsdorf (dpa/mv) - An der Baustelle der abgesackten Autobahn 20 bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat am Montag die Montage der Behelfsbrücke begonnen. Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) sagte, dies sei ein Meilenstein bei der Reparatur des zerstörten Teilstücks, der nur aufgrund der Kraftanstrengung vieler Mitarbeiter in der Straßenbaubehörde möglich geworden sei. Die Arbeiten lägen im Zeitplan, so dass die Behelfsbrücke voraussichtlich ab Anfang Dezember freigegeben werden könne. Autofahrer können die Baustelle dann jeweils einspurig in jede Fahrtrichtung passieren. Die Umleitung des kompletten Autobahnverkehrs durch mehrere angrenzende Dörfer wird damit entfallen.

Pegel beobachtete am Montagvormittag, wie das erste von insgesamt 81 Brückensegmenten verlegt wurde. Jeweils drei Stahlsegmente nebeneinander gelegt ergeben eine 7,5 Meter breite Fahrbahn, hieß es. Pro Tag sollen drei der jeweils 2,5 Meter breiten und bis zu 33 Meter langen Segmente mit Schwerlastern angeliefert und verbaut werden, sagte eine Ministeriumssprecherin. Die Einzelteile wögen zwischen 27,3 und 42,5 Tonnen. Die Asphaltdecke sei bereits auf den Segmenten verbaut. Nach der Montage müssen noch die Übergänge zur normalen Fahrbahn geschaffen sowie Fahrbahnmarkierungen, Leitplanken und Verkehrsschilder angebracht werden, sagte die Sprecherin.

Die Gesamtlänge des Provisoriums werde am Ende 773 Meter betragen. Vermietet wird die Brücke von einer Firma in den Niederlanden. Zusammen mit den Bauarbeiten für das Fundament und die Verkehrssicherheit soll sie voraussichtlich 50 Millionen Euro kosten.

Im Herbst 2017 war das A20-Teilstück über morastigem Boden in einer Fahrtrichtung erst abgesackt und schließlich vollständig weggebrochen. Kurz darauf wiederholte sich dies auch an der anderen Fahrspur, so dass die Autobahn vollständig unterbrochen wurde.