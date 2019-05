A20 bei Tribsees wird am Mittwoch gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Tribsees/Schwerin (dpa/mv) - Autofahrer müssen sich am Mittwoch auf Behinderungen an der A20-Baustelle bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) einstellen. Die Behelfsbrücke wird von 7.00 Uhr bis voraussichtlich 20.00 Uhr für Wartungsarbeiten gesperrt, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Unter anderem sollen die Asphaltdecke an den Brückenenden und die Fahrbahnmarkierungen erneuert und die Verbindungsschrauben der Brückensegmente nachgezogen werden. Die Arbeiten seien Teil der Vorbereitungen für die Urlaubssaison, damit der Verkehr dann so reibungslos wie möglich fließen könne. Die A20 ist eine der für Feriengäste wichtigsten Zubringerstrecken auf die Insel Rügen. Während der Sperrung werden Autofahrer über die alten Umleitungsstrecken durch die angrenzenden Dörfer geleitet.