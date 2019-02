Zufahrtsstraße nach Gießen wegen Brückenarbeiten gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Linden(dpa/lhe) - An diesem Wochenende (1. bis 3. März) soll im mittelhessischen Linden eine Zufahrtsstraße Richtung Gießen gesperrt werden. An der Autobahn 485 soll ein neuer Brückenüberbau montiert werden, wie Hessen Mobil am Mittwoch mitteilte. Die Landstraße 3475 unter den zwei Autobahnbrücken werde zwischen dem Gewerbegebiet Linden (Landkreis Gießen) und der nördlichen Anschlussstelle nicht befahrbar sein. Die Sperrung gilt Angaben zufolge von Freitagabend, 22.00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 5.00 Uhr. Der Verkehr werde über eine Landstraße nordwestlich von Linden umgeleitet. Wie Hessen Mobil berichtet, dauern die Bauarbeiten danach an. Es soll von voraussichtlich Ende April bis Mitte Mai zu einer halbseitigen Sperrung der Landstraße kommen.