25-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Limbach-Oberfrohna (dpa/sn) - Ein Autofahrer aus Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Beamte wollten den 25-Jährigen am Donnerstag in der Stadt einer Verkehrskontrolle unterziehen, wie die Polizei in Zwickau am Freitag mitteilte. Er flüchtete jedoch über die Autobahn 72 in Richtung Leipzig. An der Anschlussstelle Borna, etwa 30 Kilometer vor der Messestadt, lenkte er das Auto von der Fahrbahn, fuhr auf eine Baustelle und sprang aus dem Wagen. Dabei verletzte er sich schwer, Beamte konnte ihn stellen. Die Ermittlungen ergaben, dass er keinen Führerschein besaß und mit falschen Kennzeichen unterwegs war. Ob es weitere Gründe für die Flucht gab, sei noch unklar, hieß es.