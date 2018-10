Auto kommt von der Straße ab: 84-Jährige stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lilienthal (dpa/lni) - Bei einem Unfall auf regennasser Straße in Lilienthal im Landkreis Osterholz ist eine 84 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Eine ebenfalls 84-jährige Autofahrerin war mit ihrem Wagen zu Beginn einer Linkskurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dann rammte das Auto einen Baum. Die Fahrerin erlitt am Freitagnachmittag schwere Verletzungen, ihre Beifahrerin starb noch an der Unfallstelle. Warum der Wagen von der Straße abkam, war noch unklar.