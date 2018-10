Nur kleinere Staus nach A1-Sperrung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leverkusen/Köln (dpa/lnw) - Nur zu kleineren Staus ist es am Samstag in Folge der Autobahn-Sperrungen am Kreuz Leverkusen-West gekommen. Dort hätten die Abrissarbeiten an einer Brücke planmäßig am Morgen begonnen, sagte ein Sprecher von Straßen.NRW. Der Autobahn-Abschnitt zwischen Leverkusen-West und Köln-Nord ist wegen der Bauarbeiten seit Freitagabend bis voraussichtlich Montagmorgen in beide Richtungen gesperrt. Umleitungen führen unter anderem über die A3 und die A4. Das mittlere Herbstferien-Wochenende sei ein vergleichsweise günstiger Termin für eine Sperrung, hatte der ADAC zuvor erklärt.