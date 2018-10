Mann lebensgefährlich verletzt neben Fahrrad gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Ein 29-jähriger Mann ist in der Nacht zum Mittwoch mit schweren Kopfverletzungen neben einem Fahrrad in Leverkusen-Opladen gefunden worden. Eine 21 Jahre alte Frau habe den verletzten Mann gefunden und den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Er war noch nicht ansprechbar. Die Polizei sucht Zeugen, um die Hintergründe des Geschehens aufzuklären.