Lastwagen beschädigt Lkw-Schranke an Leverkusener A1-Brücke

Köln (dpa/lnw) - Ein Lastwagen hat die Lkw-Schranke auf der Autobahn 1 vor der Leverkusener Rheinbrücke schwer beschädigt. Der Sattelschlepper habe die Anlage an der Anschlussstelle Köln-Niehl in der Nacht zum Donnerstag "komplett abgeräumt", sagte eine Sprecherin von Straßen.NRW. Die Anschlussstelle wurde für den Verkehr teilweise gesperrt. Erst am Nachmittag wurde die Sperrung aufgehoben. Der Lastwagen hatte unter anderem eine Schutzwand und eine Ampelbrücke stark beschädigt sowie eine Schranke aus dem Fundament gerissen. Auch die im Boden installierte Waage musste überprüft werden.

Die alte A1-Brücke über den Rhein ist so marode, dass schon seit 2014 keine Lastwagen mehr darüberfahren dürfen. Missachten Lastwagenfahrer das Verbot, hindert die Schranke sie an der Weiterfahrt.