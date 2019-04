Kran gerät an Stromleitung und fängt Feuer: zwei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leun/Gießen (dpa/lhe) - Auf der Bundesstraße 49 im Lahn-Dill-Kreis hat ein Kran eine Stromleitung berührt und Feuer gefangen. Die beiden Kranführer erlitten in der Nacht auf Dienstag einen Stromschlag und wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher in Gießen am Morgen berichtete. Seit dem Unglück ist die Bundesstraße bei Leun voll gesperrt. Spezialisten der Straßenmeisterei sind an der Bergung des Krans beteiligt. Die Arbeiten sollten noch mindestens bis zum Mittag andauern.

Am späten Montagabend hatte sich der Polizei zufolge ein mit Holz beladener Lastwagen auf der Bankette der B49 zwischen Limburg und Gießen festgefahren. Der Kran sollte den Lkw herausheben, berührte dabei aber die Überlandleitung. Die Feuerwehr löschte den Brand und legte eine Schaumdecke auf der Straße aus. Ob der Kran und die Leitung nach den Löscharbeiten noch unter Strom standen, war der Polizei nicht bekannt. Auch der Lkw muss noch geborgen werden.