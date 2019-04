B49 nach Bergung eines Krans wieder freigegeben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leun/Gießen (dpa/lhe) - Nach der Bergung eines Krans ist die Bundesstraße 49 bei Leun im Lahn-Dill-Kreis rechtzeitig zum Berufsverkehr wieder befahrbar. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, sind beide Fahrtrichtungen seit dem frühen Morgen freigegeben. Am Dienstagabend hatte ein Kran an der Bundesstraße eine Überlandstromleitung berührt und war in Brand geraten. Die B49 war seit dem Abend voll gesperrt.

Der Kran sollte eigentlich einen mit Holz beladenen Lastwagen bergen, der sich festgefahren hatte. Zwei Mitarbeiter, die den Kran zur Bergung des Lkw bedienten, waren bei dem Vorfall in der Nacht leicht verletzt worden. Sie wurden nach Angaben eines Polizeisprechers vor Ort ambulant behandelt. Die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer vom Kran auf den Lastwagen und das geladene Holz übergriff. Der entstandene Sachschaden am Kran kann laut Polizei noch nicht beziffert werden.