17-Jähriger springt nach Verfolgungsfahrt in die Lahn

Leun/Wetzlar (dpa/lhe) - Nach einer rücksichtslosen Verfolgungsfahrt mit der Polizei ist ein 17-Jähriger in Leun (Lahn-Dill-Kreis) in die Lahn gesprungen. Der junge Mann und sein 18-jähriger Beifahrer wurden dennoch festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer war einer Polizeistreife am Dienstagabend wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Als die Beamten das Auto anhalten wollten, gab der Fahrer Gas und raste innerorts mit bis zu 120 Stundenkilometern davon. Entgegenkommende Fahrer konnten nur durch beherzte Ausweichmanöver Zusammenstöße verhindern.

Zwischen Leun und Niederbiel verlor der 17-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in eine Böschung. Er stieg aus und durchschwamm die nahe gelegene Lahn zum anderen Ufer, wo er wenig später festgenommen wurde. Seinen Mitfahrer hatten die Beamten schon zuvor gefasst. Das Auto war nicht zugelassen und die beiden Männer der Polizei bereits wegen anderer Delikte bekannt.