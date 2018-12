Streit zwischen Autofahrer und Fußgänger eskaliert blutig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leubsdorf am Rhein (dpa/lrs) - Mit einer blutigen Nase hat ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger in Leubsdorf (Kreis Neuwied) geendet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stoppte ein 67 Jahre alter Mann am Freitag einen Autofahrer und stellte ihn zur Rede, weil er fand, dieser fahre und rase "sinnfrei". Nach einer kurzen Rangelei schlug der Mann dem 67-Jährigen ins Gesicht, stieg wieder in sein Auto und fuhr davon. Der 67-Jährige musste sich wegen Nasenblutens behandeln lassen, nach seinem Widersacher sucht nun die Polizei.