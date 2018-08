Zusammenstoß von Auto und Straßenbahn: 67-Jähriger verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Ein 67-jähriger Taxifahrer ist mit seinem Fahrzeug in Leipzig mit einer Straßenbahn kollidiert und schwer verletzt worden. Der Mann war am Dienstagnachmittag Richtung Heiterblickallee unterwegs, als er an einer Kreuzung eine Straßenbahn der Linie 7 übersah, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 57-jährige Straßenbahnfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf 25 000 Euro geschätzt.