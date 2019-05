"Verkehr für eine Welt im Wandel": Forum beginnt in Leipzig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Über die Mobilität der Zukunft diskutieren ab heute Experten auf dem Weltverkehrsforum in Leipzig. Etwa 1300 Wissenschaftler und Politiker aus 70 Ländern werden zu der dreitägigen Veranstaltung erwartet. In diesem Jahr wollen sie sich insbesondere Konzepten widmen, die Stadt und Land enger zueinander bringen. Dabei geht es um eine Verzahnung verschiedener Verkehrsträger wie Straße und Schiene. Erwartet wird Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Das Weltverkehrsforum tagt seit 2008 in Leipzig.