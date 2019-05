Verdi: Streik im regionalen Linienverkehr vorerst beendet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Der Warnstreik im regionalen Linienverkehr in Sachsen ist nach Angaben der Gewerkschaft Verdi vorerst beendet. 24 Stunden lang hatten Bus- und Straßenbahnfahrer, Schlosser, Fährleute, Verwaltungsangestellte und Auszubildende ihre Arbeit niedergelegt. Mehr als 2500 Beschäftigte hätten sich bis 2.00 Uhr an den Warnstreiks beteiligt, teilte die Gewerkschaft mit. Mit dieser Beteiligung könne man zufrieden sein, sagte Jürgen Becker von Verdi am Donnerstagmorgen. "Trotzdem ist ein Warnstreik immer blöd. Am Ende tragen die Fahrgäste den ganzen Druck." Der Arbeitgeberverband Nahverkehr (AVN) war am Donnerstagmorgen zunächst nicht zu erreichen.

Die nächste Verhandlungsrunde soll am Donnerstag um 10.00 Uhr in Dresden beginnen. Die Gewerkschaft fordert einen höheren Stundenlohn und die Anhebung des Auszubildendengehalts. Derzeit liegt der Stundenlohn eines Busfahrers laut Gewerkschaft bei 12,30 Euro. Dieser soll auf 15,66 Euro erhöht werden. Nach eigenen Angaben strebt der AVN in der neuen Verhandlungsrunde an, ein für die Verkehrsunternehmen "bezahlbares Tarifergebnis" zu finden. Bereits am 10. und 25. April sorgten Warnstreiks für Verspätungen im regionalen Linienverkehr in weiten Teilen Sachsens.