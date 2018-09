Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - In vielen sächsischen Städte werden am Freitag Parkplätze zu einer autofreien Zone erklärt und vorübergehend in Mini-Parks umgewandelt. Zum weltweiten "Park(ing) Day" werden unter anderem in Leipzig, Dresden und Chemnitz, dort wo sonst Autos stehen, Künstler, Umweltschützer oder Menschen aus der Nachbarschaft Raum für Aktionen haben. Der "Park(ing) Day" soll deutlich machen, wie stark der öffentliche Raum von Autos bestimmt wird.

Die Umweltorganisation Greenpeace Leipzig gestaltet etwa die Parkplätze in der Jahnallee um. Unter dem Motto "Wo ein Wille, da ein Radweg" werden von 08.00 bis 20.00 Uhr die Parkspuren auf 150 Metern Länge zu Fahrradwegen erklärt. Zur Abgrenzung dienen Barken, Blumenkübel und Sitzgelegenheiten. Laut Greenpeace werden Autos im Durchschnitt nur eine Stunde pro Tag genutzt und nehmen zum Parken an vielen Stellen Raum ein, der besser als Grünfläche sowie Fahrrad- und Fußwege genutzt werden könnte.