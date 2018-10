PIR-AT: Trend zum Heimatkennzeichen in Sachsen ungebrochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Der Trend zum Heimatkennzeichen am Auto ist in Sachsen ungebrochen. Vor sechs Jahren wurde in den Landkreisen die Nutzung der Altkennzeichen wie PIR, PL, MW oder HY wieder freigegeben - und ihre Zahl steigt seitdem beständig an, wie eine Umfrage unter den Landkreisen ergab. Insgesamt sind in Sachsen 45 Regionalkürzel zugelassen. Die alten Kfz-Kennzeichen waren im November 2012 wieder freigegeben worden. Der damalige sächsische Verkehrsminister Sven Morlok (FDP) hatte die Freigabe sehr begrüßt: "Sie sind für viele eben mehr als nur ein Blechschild."

Auch Wunschkennzeichen sind in Sachsen sehr gefragt. Im Kreis Zwickau seien sogar 80 Prozent aller vergebenen Kombinationen Wunschkennzeichen. Überall werden die eigenen Initialen zusammen mit dem Geburtsdatum sehr gern für das Nummernschild gewählt. Auch Firmenkürzel oder Schnapszahlen werden oft nachgefragt. Für ein Wunschkennzeichen sind 10,20 Euro zusätzlich zu bezahlen.