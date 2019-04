Lkw verliert ätzende Flüssigkeit: A14 bei Leipzig gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Weil ein Lkw aus seiner Ladung ätzende Flüssigkeit verloren hat, ist die Autobahn 14 bei Leipzig über sechs Stunden gesperrt worden. Wie die Polizei in Leipzig am Mittwochmorgen mitteilte, waren Anwohner nicht in Gefahr. Der 41 Jahre alte Lkw-Fahrer habe am Dienstagabend in Höhe der Abfahrt Leipzig Messe bemerkt, dass eins der geladenen Fässer Flüssigkeit verlor. Er informierte die Feuerwehr. Für die Reinigungs- und Bergungsarbeiten war die Autobahn von der Abfahrt Leipzig-Nordost in Richtung Magdeburg für etwa sechs Stunden gesperrt. Das lecke Fass wurde sicher gestellt. Insgesamt hatte der Lkw 16 Fässer geladen.