Leipzig (dpa/sn) - Fahrgäste des mitteldeutschen S-Bahn-Netzes haben ab sofort kostenlosen Zugang ins Internet. Dafür seien in den vergangenen Monaten weitere 51 Triebwagen technisch ausgerüstet worden, teilte die DB Regio Südost am Donnerstag in Leipzig mit. Damit werde vielfach geäußerten Kundenwünschen entsprochen, auch während der Fahrt in S-Bahn- und Regionalzügen online zu sein. Die ersten Züge seien im Jahr 2018 entsprechend ausgerüstet worden.