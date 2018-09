Deutsche Bahn übernimmt Mehrheit am Fahrdienst CleverShuttle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Die Deutsche Bahn hat die Mehrheit am Fahrdienst CleverShuttle übernommen. Zugleich werde Leipzig zum größten Standort dieses Fahrdienstes in Deutschland ausgebaut, teilte die Bahn am Mittwoch mit. 45 Elektrofahrzeuge stünden jetzt am Gleis 1 des Leipziger Hauptbahnhofs für Reisende bereit. Fahrgäste mit ähnlichen Zielen können den Ridepooling-Dienst nutzen und sich vom Zug direkt zur Haustür bringen lassen. Organisiert wird das moderne Sammeltaxi über eine App.

CleverShuttle ist ein Berliner Start-up. Bundesweit nutzen den Dienst nach Angaben der Bahn monatlich 70 000 Menschen. Außer in Leipzig wird der Service in Berlin, Hamburg, München und Stuttgart angeboten. Noch in diesem Jahr sollen Frankfurt/Main und Dresden dazukommen.