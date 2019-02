Bahn: Erstmals Ticketkauf mit Videoberatung in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leinefelde (dpa/th) - Thüringens erstes Video-Reisezentrum der Bahn soll am Bahnhof Leinefelde den bisherigen Ticketschalter ersetzen. Gemeinsam mit dem Bahnunternehmen Abellio will die Deutsche Bahn das Zentrum heute in Betrieb nehmen. Kunden sollen sich über die Anlage per Video-Chat von Bahnmitarbeitern beim Ticketkauf beraten lassen können, wie die Bahn mitteilte. Kunden stünde das gleiche Angebot wie im klassischen Reisezentrum zur Verfügung. Im Video-Reisezentrum seien längere Öffnungszeiten als beim bisherigen Fahrkartenschalter geplant, hieß es.

Seit 2013 setzt die Bahn auf die Technik, mit der Kunden vor Ort am Schalter über Kameras, Bildschirm, Mikrofon und Lautsprecher mit einem Bahnmitarbeiter per Video-Chat verbunden werden. In mehreren Bundesländern gibt es das Angebot bereits. Unter anderem verwies die Bahn bisher darauf, dass die Video-Reisezentren wirtschaftlicher zu betreiben seien als kleinere Verkaufsstellen.