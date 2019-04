Motorrad kollidiert mit Auto: Fahrer schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lautertal (dpa/lhe) – Bei einem Verkehrsunfall nahe Lautertal im Kreis Bergstraße ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Das Motorrad des 19-Jährigen kollidierte am Sonntagnachmittag in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Polizei mitteilte. Der Biker kam durch den Zusammenstoß von der Bundesstraße 47 ab und flog über die Leitplanke. Der Mann kam schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.