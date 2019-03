Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neukirchen/Pleiße (dpa/sn) - Eine junge Mopedfahrerin ist bei einem Unfall in Neukirchen/Pleiße im Kreis Zwickau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 17-Jährige am Montagnachmittag auf einen vorausfahrenden Lastwagen aufgefahren. Der 60 Jahre alte Lkw-Fahrer hatte seine Fahrt verlangsamt, um am Fahrbahnrand anzuhalten. Die 17-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.